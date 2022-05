Association Bertheaume Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: 29217

Plougonvelin 29217 Vous aimez le théâtre ?

Vous pensez avoir l’âme d’un(e) comédien(ne) mais vous n’avez jamais osé sauter le pas ? Vous aimez vous costumer pour voyager dans le temps ?

Futurs figurants, futurs comédiens, c’est le moment ! Devenez bénévole d’une association de spectacle et rejoignez la cinquantaine d’amateurs qui ont à cœur de mettre en valeur le patrimoine du Fort Bertheaume. Pour plus d’informations, visitez notre page Facebook »Association Bertheaume » ou contactez nous à l’adresse suivante : asso.bertheaume@gmail.com asso.bertheaume@gmail.com Vous aimez le théâtre ?

