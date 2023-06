Mes premiers bagages ! Association au moulleau avec Vincent de Paul 33 120 arcachon Arcachon, 17 juillet 2023, Arcachon.

Mes premiers bagages ! 17 – 21 juillet Association au moulleau avec Vincent de Paul 33 120 arcachon Coût réel du séjour 410 €/enfant, reste à charge famille de 10 € et 70 €

Mes premiers bagages ! est adressé aux enfants qui ne sont jamais ou peu partis en séjour de vacances. Ce mini séjour est préparé en collaboration avec les parents et les enfants afin de proposer un cadre sécurisant propice à l’émancipation et l’autonomie. De plus, de par sa localisation, ce séjour permettra aux enfants d’être sensibiliser à la protection de l’environnement et aux activités nautiques. Les tâches de la vie quotidienne ainsi que les activités programmées offriront aux enfants la possibilité de développer leur potentiel.

Association au moulleau avec Vincent de Paul 33 120 arcachon 160 boulevard de la côte d’argent Arcachon 33120 Pereire Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.mjccl2v.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556974000 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mjccl2v.fr »}]

2023-07-17T10:30:00+02:00 – 2023-07-17T20:00:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T13:00:00+02:00

Premier départ Séjour à la mer