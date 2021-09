Paris Mairie du 18e arrondissement île de France, Paris Association Assonord et François-Arthur Millet Mairie du 18e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Association Assonord et François-Arthur Millet Mairie du 18e arrondissement, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 22h

Le samedi 2 octobre 2021

de 16h à 19h

gratuit

Terres Imaginaires – Exposition immersive Chaque année, la Nuit Blanche illumine Paris. Dans le 18e, le choix a été fait depuis plusieurs années de dédier cet événement culturel aux plus jeunes. Parce que les Arts et la culture sont des vecteurs d’épanouissement et d’inclusion, il est nécessaire de veiller à leur ouverture et à leur accès universel. C’est une édition nouvelle que la mairie du 18e arrondissement vous propose cette année, avec une adresse particulière aux tout-petits. La kermesse musicale accueillera les enfants de 0 à 7 ans pour des ateliers créatifs suscitant leur imaginaire. Le public sera également amené à découvrir des œuvres interactives et expérimentales, des créations sonores et visuelles variées. Ce programme riche, à destination des plus jeunes, saura enchanter les plus jeunes et leurs familles. Les enfants d’aujourd’hui pensent le monde de demain : puissent-ils imaginer sans limite ! 16h à 19h : Charivari musical 19h à 22h : Exposition en Mairie Avec le soutien de : Ville de Paris

Avec le commissariat de : Association Assonord et le collectif Zer% : (Yann Le Frit et François Mahé) Nuit Blanche -> Nuit Blanche Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin Paris 75018

12 : Jules Joffrin (43m) 4 : Simplon (344m)

Contact :Mairie du 18e https://mairie18.paris.fr/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-02T22:00:00+02:00;2021-10-02T16:00:00+02:00_2021-10-02T19:00:00+02:00

Ville de Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie du 18e arrondissement Adresse 1 place Jules Joffrin Ville Paris lieuville Mairie du 18e arrondissement Paris