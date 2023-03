Démonstration technique de la fresque antique – A « Fresco » Association Art Col Nem 3 Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes

Démonstration technique de la fresque antique – A « Fresco » Association Art Col Nem 3, 31 mars 2023, Nîmes. Démonstration technique de la fresque antique – A « Fresco » 31 mars – 2 avril Association Art Col Nem 3 L’art de la Fresque Technique de la fresque antique Présentation de la technique et historique de la fresque depuis l’antiquité.

Découverte des pigments et de leurs variétés, origine et qualités.

Démonstration et participation des visiteurs à une fresque commune

Ateliers participatifs les après-midis de 15h à 18h (adultes et enfants à partir de 6 ans)

Vidéo – films sur la réalisation de fresques événementielles

Exposition de créations panneaux fresque (pièces uniques) Association Art Col Nem 3 34 – rue Richelieu – 30000 NIMES Nîmes 30020 Richelieu Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 73 85 89 »}, {« type »: « email », « value »: « g.ragheboom@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 artisan fresquiste Guylaine Ragheboom

