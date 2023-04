Patrimoine immatériel et insertion sociale Association Ankraké Terre Sainte Catégorie d’évènement: Terre-Sainte

Patrimoine immatériel et insertion sociale Association Ankraké, 28 février 2023, Terre Sainte. Patrimoine immatériel et insertion sociale 1 mars – 30 septembre Association Ankraké Ankraké mène sa 4ème édition d’accueil de personnes éloignées de l’emploi et qui sont eligibles au PEC (dispositif d’insertion du ministère de l’action sociale).

L’objectif est d’accompagner leur insertion dans la vie, l’emploi en utilisant des supports à potentiel éducatif sans créer une difficulté supplémentaire. Ankraké utilise l’agriculture. La promotion 2023, en plus du support agricole : connaître la terre, sa mise en préparation, la plantation, le suivi, l’organisation de l’espace, la récolte, a décidé d’accentuer le rôle éducatif du patrimoine culturel immatériel.

Ces personnes vont se familiariser avec la notion en allant vers leur patrimoine culturel immatériel. Sans présager des résultats de leur identification, il s’agit de les mettre en “succès” sur ce qui irrigue leur vie ou leur environnement de vie (pratique artisanale, plantes médicinales, moments festifs, rituels et pratiques cultuelles, pêche…). A partir de la mise en conscience de l’existence d’une diversité de richesses culturelles, il peut être plus aisé de construire la confiance, l’envie d’aller plus loin et de se risquer à agir… Association Ankraké 66, allée des Aubépines Terre Sainte, 79410 St-Pierre Terre Sainte 97410 La Réunion [{« type »: « email », « value »: « ankrake@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T21:00:00+01:00 – 2023-03-01T20:59:00+01:00

2023-09-29T22:00:00+02:00 – 2023-09-30T21:59:00+02:00 © Ankraké

Détails Catégorie d’évènement: Terre-Sainte Autres Lieu Association Ankraké Adresse 66, allée des Aubépines Terre Sainte, 79410 St-Pierre Ville Terre Sainte Age max 99 Lieu Ville Association Ankraké Terre Sainte

Association Ankraké Terre Sainte https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/terre sainte/

Patrimoine immatériel et insertion sociale Association Ankraké 2023-02-28 was last modified: by Patrimoine immatériel et insertion sociale Association Ankraké Association Ankraké 28 février 2023 Association Ankraké Terre Sainte Terre-Sainte

Terre Sainte