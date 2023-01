Unissons-nous contre le racisme Association ALF (Apprendre Le Français) Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Unissons-nous contre le racisme Association ALF (Apprendre Le Français), 9 janvier 2023, Vierzon. Unissons-nous contre le racisme 9 janvier et 12 février Association ALF (Apprendre Le Français) Créer un slogan contre le racisme Association ALF (Apprendre Le Français) 26 Place Vaillant Couturier, 18100 VIERZON Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire [{« link »: « https://forms.gle/EbD6XxbrnTnQ5P1j7 »}, {« link »: « mailto:associationalf18@gmail.com »}] L’association ALF et ses partenaires vous proposent de participer à un concours créatif pour tout public en vous demandant d’imaginer un slogan contre le racisme.

Pour cela il suffit de remplir le formulaire en recopiant le lien ci-dessous :

https://forms.gle/EbD6XxbrnTnQ5P1j7 Cette participation vous permet de gagner des cadeaux et la diffusion de votre slogan lors de l’exposition « Unissons-nous contre le racisme » qui aura lieu du 20 au 26 mars 2023 au Café Ô Berry , 11 Rue de la Gaucherie, 18100 Vierzon. Les gagnants seront désignés par le public, ils choisiront le slogan préféré et apporter ainsi leur voix. Pour plus d’informations, contactez Mme DJAOUANE

au 09 51 02 04 84 ou par mail associationalf18@gmail.com Date limite de participation :

12/02/2023

