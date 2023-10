Parcours Numérique Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Parcours Numérique Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Orléans, 5 janvier 2024, Orléans. Parcours Numérique Vendredi 5 janvier 2024, 09h30 Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Sur inscription obligatoire. Adhésion annuelle 10€. Parcours 25 € 10 heures pour découvrir les plateformes d’annonces en ligne,

apprendre à diffuser une annonce ou rechercher une offre en

ligne. Aquérir une méthode pour gérer vos annonces ou répondre

à des offres en toute sécurité. Gérer son compte, l’actualiser, le

paramétrer et sécuriser ses données peronnelles.

Les différents modes de paiement en ligne et les précautions à

prendre. Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans 1 Place Sainte Beuve 45100 Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02385653 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@actionnumerique.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-05T09:30:00+01:00 – 2024-01-05T11:30:00+01:00

2024-01-05T09:30:00+01:00 – 2024-01-05T11:30:00+01:00 Annonces en ligne Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Adresse 1 Place Sainte Beuve 45100 Ville Orléans Departement Loiret Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Orléans latitude longitude 47.837344;1.935567

Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/