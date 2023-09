Parcours Numérique Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Orléans, 22 novembre 2023, Orléans.

Parcours Numérique Mercredi 22 novembre, 09h30 Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Sur inscription obligatoire. Adhésion annuelle 10€. Parcours 25 €

10 heures pour explorer et tester toutes les ressouces culturelles

en ligne (sur ordinateur, tablette et smartphone).

Lire, s’informer, apprendre écouter de la musique, regarder ses

emissions préférées, la vidéo en ligne, radios et podcast en ligne,

arts et musés en ligne, visites virtuelles, les logiciels et

applications.

Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans 1 Place Sainte Beuve 45100 Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T09:30:00+01:00 – 2023-11-22T11:30:00+01:00

Culture en ligne