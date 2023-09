Parcours Numérique Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Parcours Numérique Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Orléans, 24 octobre 2023, Orléans. Parcours Numérique Mardi 24 octobre, 09h30 Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Sur inscription obligatoire. Adhésion annuelle 10€. Parcours 25 € 10 heures pour apprendre à faire toutes ses démarches

administratives en ligne pour faire face à la dématérialisation.

Se familiariser avec les sites dédiés, activer et gérer ses espaces

personnels en ligne, accéder à la CPAM, sa mutuelle, sa banque en

ligne, les impôts, la CAF, Pôle emploi, la caisse de retraite….

Contacter un organisme, prendre rendez-vous, faire une

réclamation, envoyer ou récupérer un document, accéder à un

formulaire, faire une demande en ligne, fournir des justificatifs,

actualiser sa situation. Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans 1 Place Sainte Beuve 45100 Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02385653 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@actionnumerique.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T09:30:00+02:00 – 2023-10-24T11:30:00+02:00

2023-10-24T09:30:00+02:00 – 2023-10-24T11:30:00+02:00 Démarches en ligne Dématérialisation Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Adresse 1 Place Sainte Beuve 45100 Ville Orléans Departement Loiret Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Orléans latitude longitude 47.837344;1.935567

