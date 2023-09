Parcours Numérique Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Parcours Numérique Vendredi 20 octobre, 09h30 Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Sur inscription obligatoire. Adhésion annuelle 10€. Parcours 25 € 10 heures pour savoir tout faire avec un smartphone. Les gestes

du tactile, maîtriser les principaux réglages, utiliser les fonctions

principales, gérer les applications. Explorer tous les usages

du tactile, maîtriser les principaux réglages, utiliser les fonctions principales, gérer les applications. Explorer tous les usages pratiques, culturels, divertissants et créatifs. Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans 1 Place Sainte Beuve 45100 Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire contact@actionnumerique.fr

2023-10-20T09:30:00+02:00 – 2023-10-20T11:30:00+02:00

