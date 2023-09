Cet évènement est passé Parcours Numérique Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Parcours Numérique Jeudi 21 septembre, 09h30 Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Sur inscription obligatoire. Adhésion annuelle 10€. Parcours 25 € 10 heures pour apprendre à bien vivre avec le numérique au

quotidien. A travers des mises en situation, vous allez acquérir les

bons reflexes pour bien gérer vos données personnelles, résister

aux pièges et arnaques en ligne, bien paramétrer vos comptes.

Nous allons faire de vous un Internaute éclairé et avisé. Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans 1 Place Sainte Beuve 45100 Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

