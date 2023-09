Parcours Numérique Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Orléans, 19 septembre 2023, Orléans.

Parcours Numérique Mardi 19 septembre, 09h30 Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Sur inscription obligatoire. Adhésion annuelle 10€. Parcours 25 €

10 heures pour découvrir les sites et applications de santé en

ligne. Acquérir plus d’autonomie dans ses démarches santé.

Sécuriser ses usages et conserver ses documents médicaux.

CPAM et mutuelle en ligne, prendre rendez-vous, consulter à

distance, les applications de prévention et de suivi médical, votre

carnet de santé en ligne.

Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans 1 Place Sainte Beuve 45100 Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02385653 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@actionnumerique.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T09:30:00+02:00 – 2023-09-19T11:30:00+02:00

2023-09-19T09:30:00+02:00 – 2023-09-19T11:30:00+02:00

E-santé