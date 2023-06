Horizons Numériques : utiliser l’intelligence artificielle Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Horizons Numériques : utiliser l'intelligence artificielle
Vendredi 23 juin, 15h00
Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans
Gratuit sur réservation
Lors de cette séquence, nous allons explorer ensemble les possibilités offertes par l'Intelligence Artificielle, son évolution récente et son impact sur nos usages numériques.

Programme :

15h00 : Accueil des participants 15h15 : Mini-conférence sur l’Intelligence Artificielle.

Au cours de cette session, vous découvrirez les modèles de langage à grande échelle tels que Chat GPT

et les modèles d’IA générative qui permettent de créer des images, des photos ou de la musique.

Des démonstrations en temps réel seront effectuées pour illustrer ces nouvelles technologies et leur potentiel. 16h : Pause café, échanges et networking 16h20 à 18h : Ateliers pratiques où vous aurez l’occasion de tester par vous-même certains des modèles d’IA présentés lors de la conférence.

Que vous soyez novice ou expert en technologie, nos ateliers sont conçus pour être accessibles à tous. L’équipe d’ACTION Numérique sera à votre disposition pour vous guider si besoin. Ce moment sera une opportunité pour vous immerger dans le monde de l’IA,

d’échanger avec des acteurs du numérique et d’explorer par vous-même

Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans
1 Place Sainte Beuve 45100 Orléans
45100 Loiret
Centre-Val de Loire
contact@actionnumerique.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T15:00:00+02:00 – 2023-06-23T18:00:00+02:00

