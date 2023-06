Séjour « Explorer la nature de la montagne » De l’infiniment grand à l’infiniment petit Vallée du Louron- Hautes Pyrénées Association Accueil Sans Frontière, Centre de Montagne de Germ-Louron Le Village, 65240 Germ Germ, 25 juillet 2023, Germ.

Vallée du Louron- Hautes Pyrénées 25 et 29 juillet Association Accueil Sans Frontière, Centre de Montagne de Germ-Louron Le Village, 65240 Germ En fonction des QF avec possibilité pour des jeunes adhérents d’utiliser leur bourse loisirs ou de faire une demande ASE. Max 60€ pour le séjour.

Le séjour se déroulera à Germ dans la vallée du Louron. L’objectif est de faire découvrir un environnement de pleine nature à des jeunes bordelais, à travers la photographie Macro.

Les jeunes seront accompagnés par trois animateurs professionnels et expérimentés dont un spécialisé dans la photographie numérique.

Les participants seront hébergés en pension complète dans un gîte de charme, avec des chambres confortables et une cuisine locale et de qualité.

Les activités que nous partagerons durant ces 5 jours s’articulent autour de 3 dominantes, le développement durable, la citoyenneté, et les arts audiovisuels.

Cela se traduit de la manière suivante :

– le développement durable avec une sensibilisation vers un comportement éco-responsable : tri, respect de son environnement, «challenge déchet » (ramassage de déchets et détritus lors de nos déplacements)

– la citoyenneté par l’implication de tous les participants sur l’organisation de la vie collective : règles de vie, horaires, hygiène, organisation des soirées, prise de parole…

– les arts audiovisuels par la mise en place d’ateliers de prise de vue macro, de traitement d’image pour apprendre à retoucher et à améliorer ses photos, et de tirages en cyanotype.

Des temps d’échanges avec les participants sont organisés pour leur permettre d’exprimer leurs ressentis, leurs points de vue et de formuler des ajustements au programme.

Toutes ces activités participent activement au renforcement des apprentissages et vont permettre l’acquisition de nouvelles compétences.

Cette proposition de séjour est un moyen pour permettre aux participants de vivre une expérience enrichissante et stimulante, leur permettant de développer leur créativité, leur sensibilité artistique et leur ouverture d’esprit, tout en découvrant la beauté et la diversité de la nature et de la culture des Pyrénées.

Ce sera aussi l’occasion pour les jeunes de se situer dans un groupe, de tester, de se repérer et d’enrichir ses capacités relationnelles, ainsi que de recevoir les signes de reconnaissance et de valorisation dont il a besoin pour se construire et de grandir.

Enfin, le séjour permettra le renforcement des apprentissages scolaires au travaers l’ensemble des activités proposées.

Association Accueil Sans Frontière, Centre de Montagne de Germ-Louron Le Village, 65240 Germ

