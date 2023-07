Concert Association A travers champs Thérouanne, 16 septembre 2023, Thérouanne.

Concert Samedi 16 septembre, 20h30 Association A travers champs Tarifs : 8€ tarif plein, 5€ pour les adhérents et les moins de 12 ans. Renseignements et réservation sur www.atcculture.wixsite.com/atraverschamps, par mail à atc.culture@gmail.com ou au 07.84.73.53.91.

Place à la musique avec Manuel Paris, guitariste d’HK, avec son groupe blues-rock & reggae. Profitez-en pour admirer l’écrin de verdure que constitue le jardin-théâtre !

Association A travers champs 1 Voie Communale Hameau de Saint-Jean, 62129 Clarques Thérouanne 62129 Clarques Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.atcculture.wixsite.com/atraverschamps »}, {« type »: « email », « value »: « atc.culture@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.84.73.53.91 »}]

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

