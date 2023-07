Visite guidée des jardins d’A travers champs Association A travers champs Thérouanne, 16 septembre 2023, Thérouanne.

Visite guidée des jardins d’A travers champs Samedi 16 septembre, 17h00 Association A travers champs Tarifs : 5€ tarif plein, 2€ pour les adhérents et les moins de 12 ans. Renseignements et réservation sur www.atcculture.wixsite.com/atraverschamps, par mail à atc.culture@gmail.com ou au 07.84.73.53.91.

Marjolaine Bianchi, dans l’habit d’Hildegarde Van Bingen, herboriste du 12ème siècle, vous propose une visite guidée des jardins situés sur le site d’une ancienne abbaye détruite lors du siège de Thérouanne par Charles Quint.

Association A travers champs 1 Voie Communale Hameau de Saint-Jean, 62129 Clarques Thérouanne 62129 Clarques Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.atcculture.wixsite.com/atraverschamps »}, {« type »: « email », « value »: « atc.culture@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.84.73.53.91. »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© à travers champs