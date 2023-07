Toucher Terre Association A Petits PAS Ruisseauville Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Ruisseauville Toucher Terre Association A Petits PAS Ruisseauville, 15 septembre 2023, Ruisseauville. Toucher Terre 15 – 17 septembre Association A Petits PAS Retrouvez-nous à Ruisseauville, sur le site de l’association A Petits PAS pour découvrir nos activités autour de la terre.

Le vendredi, réservé aux scolaires, nous vous proposerons trois ateliers différents, uniquement sur réservation :

– La vie du sol: compost et potager.

– Atelier poterie: Fabrication de réservoirs à eau en terre cuite.

– Balade avec les ânes dans les chemins de terre. Le samedi et dimanche de 14h00 à 17h00:

– En parcours libre: exposition sur le torchis et découverte de l’exposition « habiter la terre ».

– En démonstatrion: découverte des techniques du torchis. Le samedi:

– Parcours de motricité: » la terre pour jouer ».

– Gourmandises au potager: de la terre à l’assiette. Le dimanche à 15h00:

– Balade avec les ânes dans les jardins d’A Petits PAS. Association A Petits PAS 62310 ruisseauville A Petits PAS Ruisseauville 62310 Pas-de-Calais 0321417007 https://apetitspas.net/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T14:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 A Petits PAS Détails Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais, Ruisseauville Autres Lieu Association A Petits PAS Adresse 62310 ruisseauville A Petits PAS Ville Ruisseauville Departement Pas-de-Calais Age max 99 Lieu Ville Association A Petits PAS Ruisseauville

Association A Petits PAS Ruisseauville Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ruisseauville/