Séjour NATURE assocaition la Fage Montselgues Montselgues Catégories d’Évènement: Ardèche

Montselgues Séjour NATURE assocaition la Fage Montselgues, 17 juillet 2023, Montselgues. Séjour NATURE 17 – 21 juillet assocaition la Fage Pour les Bollénois :

inf. ou égal à 396€ : 75€ / de 797€ à 1196€* : 125€

de 397€ à 796€ : 100€ / sup. à 1196€* : 150€

Extérieur : 175€ Le séjour « NATURE » à Montselgues permettra aux enfants de vivre des moments intenses de partage, de découverte de soi autour d’un environnement naturel. Le milieu montagnard, pour se dépenser, se dépasser, un patrimoine naturel pour de nouvelles expériences adaptées à l’âge des enfants, couplé à la vie commune, feront de ces 5 jours un temps chargé de souvenirs favorisant l’épanouissement de chacun. assocaition la Fage 07140 MONTSELGUES Montselgues 07140 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « pauline.delcesta@ville-bollene.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T22:00:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Montselgues Autres Lieu assocaition la Fage Adresse 07140 MONTSELGUES Ville Montselgues Departement Ardèche Age min 6 Age max 9 Lieu Ville assocaition la Fage Montselgues

assocaition la Fage Montselgues Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montselgues/

Séjour NATURE assocaition la Fage Montselgues 2023-07-17 was last modified: by Séjour NATURE assocaition la Fage Montselgues assocaition la Fage Montselgues 17 juillet 2023