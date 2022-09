Ateliers Théâtre Adultes – Saison 22/23 Asso La Margelle Lille Catégories d’évènement: Lille

Ateliers Théâtre Adultes – Saison 22/23 Asso La Margelle, 11 octobre 2022, Lille. Ateliers Théâtre Adultes – Saison 22/23 Mardi 11 octobre, 18h30 Asso La Margelle

Ateliers gratuits – Adhésion à l’association : entre 20€ et 60€ à l’année

C’est le moment de la reprise des ateliers théâtre de la compagnie ! Asso La Margelle 19 rue du marché 59000 Lille Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:ciedelinterlock@orange.fr »}, {« link »: « http://www.interlock.fr »}] Ouverts à toutes et à tous ces ateliers seront l’occasion de monter un beau projet de cabaret poétique avec et pour les habitants de Lille : À table ! Les poètes… Premier atelier le mardi 11 octobre 2022 – 18h30

19 rue du marché (entrée par le passage du marché) Puis tous les mardis soirs (hors vacances scolaires)

de 18h30 à 20h30 Adhésion pour l’année : entre 20 et 60€ en fonction des revenus Infos :

03 20 29 68 13

ciedelinterlock@orange.fr

www.interlock.fr

Lieu Asso La Margelle Adresse 19 rue du marché 59000 Lille Wazemmes Ville Lille

