Assistez au tournoi de futsal Gagny Women’s League 2024 Complexe Arena Léon-Yves Bohain Gagny, samedi 9 mars 2024.

Du samedi 09 mars 2024 au dimanche 10 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Un tournoi de futsal féminin,en partenariat avec le FC Gagny (Football Club de Gagny) et Young Project avec les associations Globalement femme et Péri’elles.

L’association YOUNG PROJECT, portée par Abdessamad 17 ans, en partenariat avec la municipalité de Gagny (93) et le FC Gagny organisent leur second tournoi de football féminin, avec pour objectif de sensibiliser les jeunes et leurs entourages aux violences faites aux femmes et contre les inégalités femmes/hommes.

Programme :

Atelier de Self-Défense : Animé par différents intervenants spécialisé dans plusieurs sport de combat.

Engagement Financier : Sur les 10€ d’inscription par joueuse, une partie des fonds ira à l’Association Globalement Femme et l’Association Perri’Elles, soutenant les victimes de violence conjugale.

Association Globalement Femme : Distribuera des flyers, fera des interviews et acceptera les dons sur place.

Sensibilisation :

Sport de Combat comme Arme de défense et de dissuasion : Conférence animé par l’ex championne du monde de grappling Djihene Abdellilah

Témoignage de Khadija La Combattante : Partage de sa tragique histoire

Temps d’échange et prise de parole

Soutien Pratique : Outils disponibles pour les femmes battues, informations sur les services de soutien.

Un évènement soutenu par plusieurs personnalités

Luis Fernandez, ancien entraîneur du PSG, consultant Bein

Sport

Lyna Mahyem, chanteuse

Bakary Samake, boxeur professionnel double champion du

monde junior boxe anglaise

Just Riadh, influenceur

Unissez-vous à nous pour faire du sport un catalyseur de changement social et éradiquer les violences faites aux femmes. Rejoignez la cause !

Complexe Arena Léon-Yves Bohain 121 Rue Jules Guesde 93220

Contact :

