Assistez au récital « Un orgue aux mille couleurs »

Église Saint-Maximin, le dimanche 19 septembre à 16:00

### Venez écouter ce concert organisé par les Amis de l’Orgue de Thionville et sa Région. Ce concert sera interprété par l’organiste David Cassan, personnalité marquante de la jeune génération des organistes français, titulaire du Grand-Orgue de l’Oratoire du Louvre à Paris et professeur d’orgue du conservatoire de Nancy. Au programme : Samuel Scheidt, Georg Friedrich Haendel, Jean-Bapstiste Lully, Jean-Sébastien Bach, improvisation. Le concert sera clôturé par la visite du buffet d’orgue jusqu’à 18h.

Gratuit. Entrée libre.

Venez écouter ce concert organisé par les Amis de l'Orgue de Thionville et sa Région et interprété par le célèbre organiste David Cassan. Église Saint-Maximin 3 place de l'église, 57100 Thionville

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

