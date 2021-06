Genève Autre lieu Genève Assistez au concert du groupe Les Clackos, du bon vieux rock Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

**Cité Seniors s’invite chez vous, avec Léman Bleu** Cette semaine: **Les Clackos** lancent les festivités en vous proposant un concert de rock enregsitré chez Cité Seniors. _Les Clackos_ Jimmy Chose Twisting Domino Flavio Barros John Cipolata Roberty Benzo Nicky Gianni En collaboration avec [Léman Bleu](https://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?EmissionID=41897&EmissionDate=&EmissionKeyword=), Cité Seniors vous propose de retrouver une série de vidéos diffusées régulièrement sur cette chaîne de télévision, ainsi que sur le [site internet de la Ville de Genève](https://www.geneve.ch/fr/cite-seniors-revient).

Gratuit

