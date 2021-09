Sedan Château Fort Ardennes, Sedan Assistez au concert de l’harmonie municipale ! Château Fort Sedan Catégories d’évènement: Ardennes

### Profitez d’un concert en plein air dans la cour du château fort ! L’harmonie met la chanson et les musiques de film à l’honneur. L’harmonie sedanaise existe depuis 1864 et c’est aujourd’hui l’une des dernières harmonies véritablement municipales de France (la plupart ont un statut associatif). Elle compte dans ses rangs plusieurs générations de musiciens, à l’image de son public séduit par un répertoire dynamique et varié. À l’exception du Concerto d’amore, pièce originale pour harmonie, le concert mettra à l’honneur la chanson et les musiques de film. _Concert en plein air, cour du château fort. Repli dans la galerie des Antiques en cas d’intempéries._

Gratuit. Entrée libre. Passe sanitaire obligatoire. Concert en plein air, cour du château fort. Repli dans la galerie des Antiques en cas d’intempéries.

