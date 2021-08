Lacommande Ensemble hospitalier de Lacommande Lacommande, Pyrénées-Atlantiques Assistez au concert de l’ensemble vocal EMC Ensemble hospitalier de Lacommande Lacommande Catégories d’évènement: Lacommande

le dimanche 19 septembre à Ensemble hospitalier de Lacommande

### De la musique d’hier aux accents très contemporains… Des œuvres d’aujourd’hui avec les saveurs du passé… Tout s’entremêle, se mélange et se renouvelle. De la musique où le temps n’a pas de prise… Seulement des voix, un piano… Un moment rêvé, suspendu, vibrant… 14h : Répétition publique. De la musique d’hier aux accents très contemporains… Des œuvres d’aujourd’hui avec les saveurs du passé… Ensemble hospitalier de Lacommande Rue de l’église, 64360 Lacommande Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00;2021-09-19T17:45:00 2021-09-19T18:15:00

