le vendredi 17 septembre à Maison des Lumières Denis Diderot

### En quinze minutes, venez découvrir autrement certains tableaux de la Maison des Lumières. Une médiatrice pratiquant le chant lyrique vous guide et vous interprète des airs variés, faisant écho aux œuvres présentées.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Maison des Lumières Denis Diderot 2 rue Chambrulard – 52200 Langres Langres Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T10:30:00;2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T11:30:00;2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T15:30:00;2021-09-17T16:00:00 2021-09-17T16:30:00

