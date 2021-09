Villemaur-sur-Vanne Église collégiale Notre-Dame Aube, Villemaur-sur-Vanne Assistez à une conférence sur le Jubé Église collégiale Notre-Dame Villemaur-sur-Vanne Catégories d’évènement: Aube

Église collégiale Notre-Dame, le samedi 18 septembre à 15:30

### Conférence « Patrimoines artistiques, patrimoines historiques : La mise en valeur du Jubé de Villemaur-sur-Vanne, du projet à la restauration ». La conférence sera tenue par Madame Justine Croutelle, conservatrice des monuments historiques pour la DRAC Grand Est. Elle portera sur le rôle de la DRAC dans la préservation de la collégiale et du jubé de Villemaur-sur-Vanne avec également une description des travaux de restauration à venir sur le Jubé de Villemaur-sur-Vanne.

Gratuit. Sur inscription. Sous réserve des conditions sanitaires.

