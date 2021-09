Assistez à un récital lyrique sur l’eau Musée maritime, 19 septembre 2021, La Rochelle.

Assistez à un récital lyrique sur l’eau

Musée maritime, le dimanche 19 septembre à 18:00

### Clara Bellon et Camille Grandin font halte sur le port de La Rochelle, dans un programme qui allie les plus belles mélodies et les grands airs d’opéra de Mozart, Offenbach, Gounod et Donizetti. Dimanche 19 septembre 2021 à 18h elles interpréteront depuis le bassin des Chalutiers les plus belles pièces de leur répertoire pour vous offrir un instant de musique classique et un concert original. Imaginez un piano à queue… une envolée de notes au-dessus de la mer, un concert flottant dans un univers maritime et poétique ! Cette authentique soirée sous le signe de l’opéra est proposé en partenariat avec Léa Nature et la Ville de La Rochelle, avec le soutien du Port de plaisance de La Rochelle et du Musée Maritime de La Rochelle.

Gratuit. Entrée libre.

Musée maritime Quai Sénac de Meilhan, 17000 La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime



