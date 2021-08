Guebwiller Couvent des Dominicains de Haute-Alsace Guebwiller, Haut-Rhin Assistez à un mapping vidéo exceptionnel ! Couvent des Dominicains de Haute-Alsace Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

### Blue#2 est un mapping immersif à 360°, création du Centre AudioVisuel des Dominicains. Les vidéastes Claire Willemann et Bekir Aysan ont imaginé une plongée dans un monde aquatique, un voyage numérique merveilleux propre à séduire les plus jeunes. Comme si le Pays des Merveilles d’Alice rejoignait celui de Jules Verne au fond des mers, sur une musique signée Vladislav Isaev.

Gratuit. Entrée libre.

