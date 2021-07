Paris Hôtel de Ville de Paris Paris Assistez à la commission parisienne du Budget Participatif ! Hôtel de Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Hôtel de Ville de Paris, le jeudi 8 juillet à 13:00

En raison des contraintes sanitaires, la participation à cette commission est proposée dans la limite des places disponibles. **Pour y assister, inscrivez-vous via ce lien :** [[https://formulaires.paris.fr/formulaires/788?deco=brand](https://formulaires.paris.fr/formulaires/788?deco=brand)](https://formulaires.paris.fr/formulaires/788?deco=brand) La commission permet d’arrêter la liste des projets soumis au vote, elle est publique et constitue la dernière étape avant le vote. Hôtel de Ville de Paris 4, rue Lobau, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T13:00:00 2021-07-08T14:30:00

