Visio-conférence, le mardi 22 juin à 17:30

Les projets jugés recevables et faisables techniquement sont étudiés au sein de commissions spécifiques se réunissant dans chaque arrondissement et à l’échelle de Paris. Plus d’infos [ici](https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/la-demarche-sommaire.html). **En raison des contraintes sanitaires, cette commission ad hoc se tiendra en visioconférence** au bout de ce [lien](https://www.facebook.com/ConseilsdeQuartierdu12e)

https://www.facebook.com/ConseilsdeQuartierdu12e

La commission permet d'arrêter la liste des projets soumis au vote, elle est publique et constitue la dernière étape avant le vote. Vous pouvez librement y assister !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-22T17:30:00 2021-06-22T19:00:00

