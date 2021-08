Keskastel Association éco'tonique Bas-Rhin, Keskastel Assistez à la « Balade philo » Association éco’tonique Keskastel Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Association éco’tonique, le samedi 18 septembre à 13:30 5€. Réservation obligatoire.

Balade philo : parlons de notre patrimoine naturel en cheminant dans le paysage et dans nos pensées. Association éco’tonique rue de la gare, 67260 Keskastel Keskastel Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:00:00

