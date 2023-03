Pop art chez nanou Assistante maternelle Nanou Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Nord

Pop art chez nanou Assistante maternelle Nanou, 20 mars 2023, Dunkerque. Pop art chez nanou 20 – 24 mars

But? Faire découvrir le POP ART aux enfants

Chaque jour un atelier artistique libre ou

Semi dirigé.. POP comme POP le petit dino, POP sur un air de musique, POP comme POP ART…aux couleurs ​gaies adaptées de façon ludique, laissez la magie et l’imagination des petits opérée.

Mixez le tout​…et tadaaaam….œuvres à découvrir en fin de semaine.

2023-03-20T12:30:00+01:00 – 2023-03-20T19:30:00+01:00

2023-03-24T12:30:00+01:00 – 2023-03-24T19:30:00+01:00

