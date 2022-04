ASSISTANTE . E DE GESTION Actrium, 8 avril 2022, .

ASSISTANTE . E DE GESTION ————————- L’agence d’intérim ACTRIUM recrute son ASSISTANT(E) DE GESTION (H/F) pour son agence à Paris 8ème : **Missions :** * GESTION DES CANDIDATURES – GESTION DES COMMANDES CLIENTS * ACCUEIL TELEPHONIQUE ET PHYSIQUE- * GESTIONS ET SUIVIS DES CONTRATS INTERIMAIRES ET CLIENTS – * GESTION SECRETARIAT ADMINISTRATIF- SAISIES DES COMPTES- FACTURATION PAIE **Type de contrat :** CDI / 35H Horaires normaux **Salaire :** Mensuel de 1700,00 Euros sur 12 mois **Profil souhaité :** Expérience : 1 an Savoirs et savoir-faire * Outils bureautiques * Concevoir un tableau de bord * Réaliser un suivi d’activité * Classer les documents, informations et fonds documentaires d’une activité * Saisir des documents numériques **Savoir-être professionnels** * Réactivité/ Autonomie/ Rigueur **Formation** * Bac ou équivalent comptabilité – BTS Pour postuler, envoyez votre CV à : _**[mbedjoudjou@actriumtt.com](mailto:mbedjoudjou@actriumtt.com)**_

