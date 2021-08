Vouneuil-sur-Vienne Réserve Naturelle du Pinail Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Assises Régionales de la Biodiversité – Brame du cerf Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’évènement: Vienne

Vouneuil-sur-Vienne

Assises Régionales de la Biodiversité – Brame du cerf Réserve Naturelle du Pinail, 25 septembre 2021, Vouneuil-sur-Vienne. Assises Régionales de la Biodiversité – Brame du cerf

Réserve Naturelle du Pinail, le samedi 25 septembre à 19:30

Tendez l’oreille et profitez de ce moment unique pour admirer, avec un peu de chance, le Cerf élaphe et son brame légendaire. Lieu de rendez-vous et horaire donné sur inscription. Sortie nature grand public, sur réservation, dans le cadre des 48h nature de la Région Nouvelle-Aquitaine. Prévoir chaussures de randonnée et tenue adaptée à la météo Interdit aux chiens (même tenus en laisse)

Sortie gratuite, inscription obligatoire.

Au crépuscule, des bois se dressent et un cri rauque résonne dans les landes du Pinail… Le roi de la forêt, en quête de partenaires, cherche à se reproduire. Réserve Naturelle du Pinail Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T19:30:00 2021-09-25T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Autres Lieu Réserve Naturelle du Pinail Adresse Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Ville Vouneuil-sur-Vienne lieuville Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne