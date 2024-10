Assises Normandes de l’Économie Circulaire ESAM – École supérieure des arts et médias Caen, jeudi 10 octobre 2024.

Avec pour thème Plastique en transition, les Assises Normandes de l’économie circulaire font le point sur la transition des modes de production et de consommation de la matière plastique en Normandie.

La thématique des 4èmes Assises Normandes de l’Économie Circulaire va porter sur la filière plastique en Normandie. Cette journée doit réunir entre 200 et 300 acteurs régionaux de l’économie circulaire pour faire entendre les solutions concrètes apportées à l’indispensable transition de ce secteur. Lors de ces Assises, les participants auront aussi l’occasion de contribuer à l’élaboration d’un plan plastique pour la Normandie.

Depuis 2018, les acteurs normands de l’économie circulaire se mobilisent et partagent au travers de Normandie Economie Circulaire, une communauté d’acteurs. En choisissant la filière plastique comme thématique de l’édition 2024 des Assises, les acteurs publics ont tenu compte de la place majeure qu’elle occupe sur le territoire, 5e région plasturgique de France.

Souvent montrées du doigt pour leur production émettrice de gaz à effet de serre mais aussi leur infiltration dans les milieux naturels et la gestion difficile de leurs déchets, les matières plastiques se révèlent aussi être une partie de la solution pour réduire l’empreinte environnementale pour certains usages du fait de leur durabilité, leur recyclabilité et leurs caractéristiques mécaniques.

Au programme des prochaines Assises Normandes de l’économie circulaire, plusieurs conférences et ateliers créatifs vont aborder aussi bien la production et le recyclage du plastique que l’éco conception, le plastique biosourcé, l’impact du plastique sur le littoral normand ou encore le réemploi des emballages.

Parmi les témoignages attendus, soulignons notamment les interventions de trois personnalités invitées :

– Député du Maine-et-Loire et ingénieur agronome, Philippe Bolo, est le co-auteur de 3 rapports de référence sur la pollution plastique en France. À Caen, il rappellera le contexte réglementaire du traité international de lutte contre la pollution plastique.

– Flore Berlingen est la coordinatrice du mouvement « En mode Climat » qui réunit des acteurs de la mode. Elle est également la cofondatrice de l’Observatoire du principe pollueur-payeur. Son engagement associatif de terrain se conjugue avec des travaux d’enquête et d’écriture. Elle a notamment dirigé l’association Zéro Waste France, œuvrant en faveur d’une société zéro gaspillage. Elle interviendra lors de la table ronde consacrée à la place du plastique en Normandie à l’horizon 2030.

– Skipper du Time For Ocean, le navigateur Stéphane Le Diraison a décidé d’allier à sa carrière sportive, un engagement en faveur de l’environnement. Il est notamment partenaire de l’association No Plastic in My Sea qui lutte pour le bannissement du plastique à usage unique dans un objectif de préservation des écosystèmes marins.

Journée opilotée par les services de l’État, l’ADEME et la Région Normandie, le Comité Régional de l’Économie Circulaire (CREC).

Assises Normandes de l’Économie Circulaire. Jeudi 10 octobre. École supérieure des arts et médias – ESAM – 17, cours Caffarelli 14000 Caen. Cette journée est à destination des professionnels de l’entreprise, des collectivités et associations. Inscriptions : [https://urlz.fr/ssyK](https://urlz.fr/ssyK)

