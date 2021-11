Assises du sport : focus sur le sport au féminin Salle omnisports Robert Brettes, 4 décembre 2021, Mérignac.

Une réunion tous les acteurs du sport local ainsi que toutes les sportives et les sportifs pour échanger sur différentes thématiques. Après une présentation des équipements sportifs en cours et à venir et de la politique mérignacaise de développement sportif, une conférence de Mélissa Plaza, footballeuse professionnelle et docteure en psychologie du sport, sur le thème de la pratique sportive féminine aura lieu. Des ateliers sont également mis en place sur inscription sur les thèmes du sport et santé, le développement du sport féminin et le label Terre de jeux. **Inscription gratuite et obligatoire** : [je m’inscris](https://my.weezevent.com/assises-du-sport-1) Informations pratiques ———————- Assises du sport Samedi 4 décembre de 8h30 à 12h30 Gymnase Robert-Brettes avenue du Truc 33700 Mérignac

