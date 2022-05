Assises du CMJ – Ambition parité Hôtel de ville et salle Albert Camus

La commission Démocratie Citoyenneté du CMJ a décidé de se pencher sur un sujet important dans les sociétés modernes, l’égalité homme/ femmes et les droits liés à cette dernière. Aussi les jeunes élus organisent des assises du 5 au 7 mai autour de leur projet « Ambition parité » avec la diffusion d’un film auquel ont participé des jeunes français et étrangers et la mise en place d’ ateliers animés par des intervenants, suivi de l’écriture d’une charte, outil pédagogique pour les établissements scolaires ou autres, en lien avec les jeunes, afin de lancer des débats en enseignement moral et civique. La commission Démocratie Citoyenneté du CMJ a décidé de se pencher sur un sujet important dans les sociétés modernes, l’égalité homme/ femmes et les droits liés à cette […] Hôtel de ville et salle Albert Camus Hôtel de ville et salle Albert Camus, Cugnaux

