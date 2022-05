Assises de la Jeunesse Kursaal de Dunkerque Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Ateliers, débats, animations : la concertation citoyenne des moins de 25 ans se poursuit le 7 mai prochain au Kursaal ! Cet événement est l’occasion pour les jeunes de l’agglomération dunkerquoise de s’exprimer ? face aux élus sur leurs besoins et leur vision de l’avenir du territoire. La Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France proposera un coin “Europe” afin de recceuillir les avis des jeunes sur les freins qu’ils peuvent rencontrer dans le cadre d’un projet de mobilité à l’étranger. De plus, les jeunes trouveront également des informations sur le rôle de l’UE, sur les possibilités de mobilité à l’étranger (Corps européen de solidarité, Easmus+,…) et pourront visiter les capitales européennes à travers des casques virtuels. ? Découvrez le programme sur changer-la-vie-ensemble.com ? L’inscription est ouverte aux 12-25ans et fortement recommandée : [https://www.changer-la-vie-ensemble.com/…/7-mai-2022](https://www.changer-la-vie-ensemble.com/…/7-mai-2022) #AJ2022 #AssisesDeLaJeunesse #débat

Sur inscription

