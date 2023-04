Visite Atelier en Famille : « Estampez-Coulez ! De l’Ecuyer à l’Artiste » Château d’Assier, 10 août 2023, Assier.

Recherche dans Assier les traces d’un grand seigneur de la Renaissance, Galiot de Genouillac, grand écuyer du roi François Ier. Après avoir visité le château et l’église qu’il a fait construire, tu réaliseras en famille, selon la technique du moulage, une authentique frise d’images..

2023-08-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-10 12:30:00. 6 EUR.

Château d’Assier

Assier 46320 Lot Occitanie



Search in Assier for traces of a great Renaissance lord, Galiot de Genouillac, grand squire to King François I. After visiting the castle and the church that he had built, you will create an authentic frieze of images with your family, using the molding technique.

Busca en Assier las huellas de un gran señor del Renacimiento, Galiot de Genouillac, el gran escudero del rey Francisco I. Después de visitar el castillo y la iglesia que construyó, creará un auténtico friso de imágenes con su familia utilizando la técnica del moldeado.

Suche in Assier nach den Spuren eines großen Herrschers der Renaissance, Galiot de Genouillac, Großknappe von König Franz I.. Nachdem du das Schloss und die Kirche, die er bauen ließ, besichtigt hast, erstellst du mit deiner Familie nach der Technik des Gießens einen authentischen Bilderfries.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Figeac