Visite Atelier : « Galiot et les garçons, à table ! » Château d’Assier, 9 août 2023, Assier.

Venez partager les règles de la chevalerie ! Dans une vaste maison accueillante, les chambres sont nombreuses, et l’organisation bien réglée pour nourrir de nombreuses personnes : c’est une question d’honneur d’offrir le gîte et de s’ouvrir aux nouvelles tendances, qu’il s’agisse du décor ou des arts de la table. Une animation qui conjugue visite et atelier de découverte d’une céramique venue d’Italie, la Majolique. Chaque participant est attendu pour recréer le service de table du maître des lieux, le célèbre Galiot de Genouillac, grand écuyer du roi François 1er.

Parents indispensables !

De 5 à 26 ans

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Figeac et au Château d’Assier.

2023-08-09 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-09 17:30:00. 6 EUR.

Château d’Assier

Assier 46320 Lot Occitanie



Come and share the rules of chivalry! In a vast and welcoming house, the rooms are numerous, and the organization is well regulated to feed many people: it is a question of honor to offer lodging and to be open to new trends, whether it is a question of decoration or table arts. An event that combines visit and workshop to discover a ceramic from Italy, the Majolica. Each participant is expected to recreate the table service of the master of the house, the famous Galiot de Genouillac, great equerry of King François I.

Parents are essential!

From 5 to 26 years old

By reservation at the Figeac Tourist Office and at the Château d’Assier

¡Ven a compartir las reglas de la caballería! En una casa vasta y acogedora, las habitaciones son numerosas y la organización está bien regulada para alimentar a muchas personas: es una cuestión de honor ofrecer alojamiento y estar abierto a las nuevas tendencias, ya sea en el ámbito de la decoración o de la vajilla. Un evento que combina una visita y un taller para descubrir una cerámica de Italia, la mayólica. Cada participante deberá recrear el servicio de mesa del maestro de la casa, el célebre Galiot de Genouillac, gran equidad del rey Francisco I.

¡Los padres son esenciales!

De 5 a 26 años

Con reserva en la Oficina de Turismo de Figeac y en el Castillo de Assier

Kommen Sie und teilen Sie die Regeln des Rittertums! In einem großen, einladenden Haus gibt es viele Zimmer und eine gut organisierte Organisation, um viele Menschen zu versorgen: Es ist eine Frage der Ehre, eine Unterkunft anzubieten und sich neuen Trends zu öffnen, sei es im Bereich der Dekoration oder der Tischkultur. Eine Animation, die eine Besichtigung mit einem Workshop zur Entdeckung einer aus Italien stammenden Keramik, der Majolika, verbindet. Jeder Teilnehmer wird erwartet, um das Tafelservice des Hausherrn, des berühmten Galiot de Genouillac, Großknappe des Königs François 1er, nachzubilden.

Eltern unbedingt erforderlich!

Von 5 bis 26 Jahren

Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Figeac und im Schloss von Assier

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Figeac