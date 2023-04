Visite Atelier Château d’Assier ? Recyclage Réussi ! Château d’Assier, 20 juillet 2023, Assier.

Le château Renaissance d’Assier a été démantelé à la veille de la Révolution. Parcours le village à la recherche de ses vestiges disséminés ! Tu trouveras de nombreux indices sur ton itinéraire ; ils te permettront de reconstituer le décor de ce grand monument.

Parents indispensables ! Les enfants à partir de 5 ans peuvent être accueillis.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Figeac et du Château d’Assier.

2023-07-20 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-20 12:30:00. 6 EUR.

Château d’Assier

Assier 46320 Lot Occitanie



The Renaissance castle of Assier was dismantled on the eve of the Revolution. Go through the village in search of its scattered remains! You will find many clues on your route; they will allow you to reconstruct the setting of this great monument

Parents are essential! Children from 5 years old can be welcomed

Reservations required at the Figeac Tourist Office and the Château d’Assier

El castillo renacentista de Assier fue desmantelado en vísperas de la Revolución. Atraviesa el pueblo en busca de sus restos dispersos En su recorrido encontrará numerosas pistas que le permitirán reconstruir el entorno de este gran monumento

¡Los padres son esenciales! Los niños mayores de 5 años son bienvenidos

Con reserva en la Oficina de Turismo de Figeac y en el Castillo de Assier

Das Renaissanceschloss von Assier wurde am Vorabend der Revolution zerschlagen. Durchstreife das Dorf auf der Suche nach den verstreuten Überresten! Auf deinem Weg findest du zahlreiche Hinweise; sie ermöglichen es dir, die Szenerie dieses großen Monuments zu rekonstruieren

Eltern sind unerlässlich! Kinder ab 5 Jahren können betreut werden

Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Figeac und beim Schloss von Assier

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Figeac