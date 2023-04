Atelier mnémotechnique « pense bête et trou de mémoire sont dans un château » Château d’Assier, 12 juillet 2023, Assier.

Comment retenir une leçon, un long discours ou sa liste de course, sans carnet ni smartphone ? Comment devenir un grand orateur en se promenant dans des lieux familiers ? Grâce à une technique très simple, héritée de l’Antiquité, qui marque la mémoire de façon amusante. Un jeu destiné à tous ceux qui n’ont ni les yeux ni la langue dans la poche….

2023-07-12 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-12 12:30:00. 4 EUR.

Château d’Assier Château

Assier 46320 Lot Occitanie



How can you remember a lesson, a long speech or your shopping list, without a notebook or smartphone? How to become a great speaker by walking around familiar places? Thanks to a very simple technique, inherited from Antiquity, which marks the memory in a funny way. A game for all those who have neither eyes nor tongue in their pocket..

¿Cómo recordar una lección, un largo discurso o la lista de la compra, sin un cuaderno o un smartphone? ¿Cómo se puede llegar a ser un gran orador paseando por lugares conocidos? Gracias a una técnica muy sencilla, heredada de la Antigüedad, que marca la memoria de forma divertida. ¿Un juego para todos aquellos que no tienen ojos ni lengua en la mejilla?

Wie kann man sich eine Lektion, eine lange Rede oder seine Einkaufsliste merken – ohne Notizbuch oder Smartphone? Wie kann man ein großer Redner werden, indem man an vertrauten Orten spazieren geht? Mit einer sehr einfachen, aus der Antike stammenden Technik, die das Gedächtnis auf unterhaltsame Weise prägt. Ein Spiel für alle, die weder ihre Augen noch ihre Zunge in der Tasche haben..

