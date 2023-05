Les balades gourmandes et accompagnées du Domaine de Mons. Domaine de Mons, 5 juillet 2023, Assier.

En compagnie des moutons ou bien en charrette, pour deux adultes ou trois

enfants, tractée par un âne, baladez-vous sur un sentier en boucle de 3,5 km : 1h30, sur les terres de la ferme, au milieu des parcelles de forêts de chênes et des pelouses sèches. Vous y découvrirez dolmens, petites grottes (inaccessibles), dolines et la flore et la faune typique du Causse. Cette balade, accompagnée par Rodolphe, berger, et Marie, naturaliste amateur, sera suivie par un pique nique ou apéritif dinatoire sur un grand dolmen, à base de produits locaux. Une manière originale de découvrir le causse.

L’activité est accessible aux personnes à mobilité réduite..

2023-07-05 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-05 . 17 EUR.

Domaine de Mons

Assier 46320 Lot Occitanie



In the company of sheep or in a cart, for two adults or three children, pulled by a donkey

in the company of sheep or in a cart, for two adults or three children, pulled by a donkey, walk on a 3,5 km loop trail : 1h30, on the farm’s land, in the middle of oak forests and dry grasslands. You will discover dolmens, small caves (inaccessible), dolines and the typical flora and fauna of the Causse. This walk, accompanied by Rodolphe, a shepherd, and Marie, an amateur naturalist, will be followed by a picnic or an aperitif on a large dolmen, based on local products. An original way to discover the causse.

The activity is accessible to people with reduced mobility.

En compañía de ovejas o en un carro, para dos adultos o tres niños, tirado por un burro

en compañía de las ovejas o en un carro, para dos adultos o tres niños, tirado por un burro, dé un paseo por un sendero en bucle de 3,5 km: 1h30, en los terrenos de la granja, en medio de bosques de robles y praderas secas. Descubrirá dólmenes, pequeñas cuevas (inaccesibles), sumideros y la flora y fauna típicas del Causse. Este paseo, acompañado por Rodolphe, un pastor, y Marie, una naturalista aficionada, irá seguido de un picnic o un aperitivo en un gran dolmen, a base de productos locales. Una forma original de descubrir la causa.

La actividad es accesible para personas con movilidad reducida.

In Begleitung von Schafen oder in einem Karren für zwei Erwachsene oder drei

kinder, die von einem Esel gezogen werden, wandern Sie auf einem 3,5 km langen Rundweg: 1,5 Stunden, auf dem Gelände des Bauernhofs, inmitten von Eichenwaldparzellen und Trockenrasen. Sie werden Dolmen, kleine Höhlen (unzugänglich), Dolinen und die typische Flora und Fauna des Causse entdecken. Dieser Spaziergang, der von Rodolphe, einem Schäfer, und Marie, einer Amateur-Naturforscherin, begleitet wird, wird von einem Picknick oder einem Aperitif mit Abendessen auf einem großen Dolmen gefolgt, der auf lokalen Produkten basiert. Eine originelle Art, die Causse zu entdecken.

Die Aktivität ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Figeac