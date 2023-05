Concert : l’envolée musicale, festival de musique de chambre Eglise St Pierre d’Assier, 24 juin 2023, Assier.

L’Envolée musicale, festival de musique de chambre itinérant, vous propose de (re-) découvrir le riche patrimoine historique de Ste-Colombe, Lacapelle-Marival, Assier, Marcilhac-sur-Célé à l’occasion de concerts conviant des artistes de renommée internationale pour interpréter de grands chefs-d’œuvre du répertoire : le Quatuor Parisii avec Ariana Vafadari, mezzo-soprano ; Pascal Moraguès, clarinette ; David Guerrier, cor/trompette ; Michel Michalakakos, alto..

2023-06-24 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-24 . 15 EUR.

Eglise St Pierre d’Assier

Assier 46320 Lot Occitanie



L’Envolée musicale, an itinerant chamber music festival, invites you to (re-) discover the rich historical heritage of Ste-Colombe, Lacapelle-Marival, Assier, Marcilhac-sur-Célé on the occasion of concerts inviting internationally renowned artists to interpret great masterpieces of the repertoire: the Parisii Quartet with Ariana Vafadari, mezzo-soprano; Pascal Moraguès, clarinet; David Guerrier, horn/trumpet; Michel Michalakakos, viola.

L’Envolée musicale, festival itinerante de música de cámara, le invita a (re)descubrir el rico patrimonio histórico de Ste-Colombe, Lacapelle-Marival, Assier, Marcilhac-sur-Célé con ocasión de conciertos que invitan a artistas de renombre internacional a interpretar grandes obras maestras del repertorio: el Cuarteto Parisii con Ariana Vafadari, mezzosoprano; Pascal Moraguès, clarinete; David Guerrier, trompa/trompeta; Michel Michalakakos, viola.

L’Envolée musicale, ein Kammermusikfestival, lädt Sie ein, das reiche historische Erbe von Ste-Colombe, Lacapelle-Marival, Assier und Marcilhac-sur-Célé bei Konzerten mit international renommierten Künstlern zu entdecken, die große Meisterwerke des Repertoires interpretieren: das Parisii-Quartett mit Ariana Vafadari, Mezzosopran; Pascal Moraguès, Klarinette; David Guerrier, Horn/Trompete; Michel Michalakakos, Viola.

