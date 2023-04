Vide-Greniers à Assier Salle des fêtes, 4 juin 2023, Assier.

L’APE d’Assier vous invite à son vide-greniers. Buvette et restauration sur place..

2023-06-04 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-04 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Assier 46320 Lot Occitanie



The APE of Assier invites you to its garage sale. Refreshments and food on the spot.

El APE de Assier le invita a su venta de garaje. Refrescos y comida in situ.

Die EV von Assier lädt Sie zu ihrem Flohmarkt ein. Getränke und Speisen vor Ort.

2023-04-14