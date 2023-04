Rendez-vous au Jardin au château d’Assier Château d’Assier, 3 juin 2023, Assier.

Le château d’Assier célèbre les rendez-vous au jardin, thème des musiques au jardin !

Elle craquette, il cancane, elle bourdonne, il brait, elle chuinte, il coasse… Mais qui sont les animaux qui se cachent derrière ces sons ? Découvrez les sons de la nature au jardin en participant à divers jeux et activités !.

2023-06-03 à 10:15:00 ; fin : 2023-06-03 12:00:00. EUR.

Château d’Assier

Assier 46320 Lot Occitanie



The castle of Assier celebrates the appointments in the garden, theme of the musics in the garden!

It spits, it quacks, it buzzes, it chirps, it whispers, it croaks… But who are the animals behind these sounds? Discover the sounds of nature in the garden by participating in various games and activities!

El Château d’Assier celebra el tema de la música en el jardín

Escupe, grazna, zumba, gorjea, susurra, grazna… Pero, ¿quiénes son los animales que se esconden detrás de estos sonidos? Descubre los sonidos de la naturaleza en el jardín participando en diversos juegos y actividades

Das Schloss Assier feiert die Rendezvous im Garten, Thema Musik im Garten!

Es knistert, es schnattert, es summt, es bellt, es zischt, es kräht… Aber wer sind die Tiere, die sich hinter diesen Geräuschen verbergen? Entdecke die Geräusche der Natur im Garten, indem du an verschiedenen Spielen und Aktivitäten teilnimmst!

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Figeac