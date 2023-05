Festival Plantez là, le Copeau à Assier le copeau, 18 mai 2023, Assier.

Voici venue la sixième édition du festival Plantez là !

Toute l’équipe de l’association des clous sera ravie de vous accueillir au Copeau, à Assier pour des spectacles à venir découvrir en famille, entre amis, seul ou bien accompagné.e! Ce moment printanier autour des arts du cirque se veut aussi un moment de retrouvailles, de rencontres, un temps suspendu, un instant pour soi.

Nous sommes ravi.es de vous présenter le programme et vous attendons nombreux.euses!.

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 . 12 EUR.

le copeau

Assier 46320 Lot Occitanie



Here comes the sixth edition of the festival Plantez là!

The whole team of the association des clous will be delighted to welcome you at the Copeau, in Assier for shows to discover with family, friends, alone or accompanied! This spring time around the circus arts is also a moment of reunion, meetings, a suspended time, a moment for oneself.

We are delighted to present you with the program and look forward to seeing you!

Ya está aquí la sexta edición de la campaña ¡Plántalo!

Todo el equipo de la asociación des clous estará encantado de recibirle en el Copeau, en Assier para espectáculos a descubrir en familia, entre amigos, ¡solo o acompañado! Esta primavera en torno a las artes del circo es también tiempo de reencuentros, de reuniones, un tiempo suspendido, un momento para uno mismo.

¡Estamos encantados de presentarles el programa y esperamos verles a todos!

Hier kommt die sechste Ausgabe des Festivals Plantez là!

Das gesamte Team der Association des clous freut sich, Sie im Le Copeau in Assier begrüßen zu dürfen, wo Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden, allein oder in Begleitung etwas erleben können! Dieser Frühlingsmoment rund um die Zirkuskünste soll auch ein Moment des Wiedersehens und der Begegnung sein, ein Moment der Unterbrechung, ein Augenblick für sich selbst.

Wir freuen uns, Ihnen das Programm vorstellen zu können und erwarten Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-04-20 par Pnr des Causses du Quercy