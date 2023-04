Oiseaux des jardins ! au Château d’Assier Château, 4 mai 2023, Assier.

Venez observer les oiseaux présents dans nos jardins ! Apprenez à les reconnaître et à les nommer. Un bon entraînement avant comptage national prévu les 27 et 28 mai.

Animations organisées avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) du Lot..

2023-05-04 à 10:15:00 ; fin : 2023-05-04 12:00:00. EUR.

Château

Assier 46320 Lot Occitanie



Come and observe the birds in our gardens! Learn to recognize and name them. A good training before the national count scheduled on May 27 and 28.

Animations organized with the LPO (League for the Protection of Birds) of the Lot.

Venga a observar los pájaros de nuestros jardines Aprenda a reconocerlas y a ponerles nombre. Un buen entrenamiento antes del recuento nacional previsto para los días 27 y 28 de mayo.

Actividades organizadas con la LPO (Liga para la Protección de las Aves) del Lot.

Beobachten Sie die Vögel, die in unseren Gärten vorkommen! Lernen Sie, sie zu erkennen und zu benennen. Ein gutes Training für die landesweite Zählung, die für den 27. und 28. Mai geplant ist.

Organisiert in Zusammenarbeit mit der LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) du Lot.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Lacapelle Marival