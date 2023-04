Ateliers : un jardin chez Galiot Château, 26 avril 2023, Assier.

Conçu en partenariat avec Cahors Juin Jardins, la création de ce jardin et son suivi reposent sur la participation des adhérents lors d’ateliers. Découvrez les prochaines dates de l’année 2023 !.

Château

Assier 46320 Lot Occitanie



Conceived in partnership with Cahors Juin Jardins, the creation of this garden and its follow-up rely on the participation of the members during workshops. Discover the next dates of the year 2023 !

Diseñado en colaboración con Cahors Juin Jardins, la creación de este jardín y su seguimiento cuentan con la participación de los socios durante los talleres. ¡Descubra las próximas citas del año 2023 !

Der Garten wurde in Zusammenarbeit mit Cahors Juin Jardins angelegt. Die Gestaltung und Pflege des Gartens beruht auf der Teilnahme der Mitglieder an Workshops. Entdecken Sie die nächsten Termine für das Jahr 2023!

