Atelier numérique : LeoCad, constructions en 3D Assier Assier Catégories d’Évènement: Assier

Lot

Atelier numérique : LeoCad, constructions en 3D, 15 avril 2023, Assier Assier. Assier ,Lot , Assier Atelier numérique : LeoCad, constructions en 3D Médiathèque Assier Lot

2023-04-15 14:30:00 – 2023-04-15 Assier

Lot Assier . LeoCad est un logiciel qui permet de réaliser des constructions en petites (et très célèbres) briques de couleurs. C’est le principe des logiciels d’architecture (avec la 3D, notamment) et, contrairement à la maison où il peut nous manquer des éléments, la banque de données du logiciel contient toutes les pièces du célèbre jeu danois et nous permettra de mener à terme nos réalisations !

Avec le conseiller numérique du Grand-Figeac. Gratuit sur inscription, de 7 à 12 ans. médiathèque d’Assier

Assier

dernière mise à jour : 2023-04-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Assier, Lot Autres Lieu Assier Adresse Médiathèque Assier Lot Ville Assier Assier Departement Lot Tarif Lieu Ville Assier

Assier Assier Assier Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/assier assier/

Atelier numérique : LeoCad, constructions en 3D 2023-04-15 was last modified: by Atelier numérique : LeoCad, constructions en 3D Assier 15 avril 2023 Assier Lot Médiathèque Assier Lot

Assier Assier Lot